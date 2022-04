Man met levenslang rijverbod achter stuur betrapt: wagen in beslag genomen

De auto was niet op slot, daardoor konden de agenten aan de hand van de documenten zijn identiteit achterhalen. “De bestuurder bleek iemand die vorige zomer is veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Toch heeft hij nooit zijn rijbewijs ingediend.” Gezien de ernst van de overtreding werd het signalement van de wagen en de bestuurder verspreid onder de patrouilles.

Opnieuw gevlucht

Dinsdag kreeg de mobiele eenheid de wagen in het vizier dankzij een slimme camera. Opnieuw reed de man bij het zien van de politie een parkeergarage in. Hij parkeerde de wagen opnieuw vluchtig. Deze keer kon de bestuurder echter niet tijdig wegvluchten. “De man verklaarde eerst dat hij zijn rijbewijs niet op zak had, maar dat werd uiteindelijk toch aangetroffen en in beslag genomen. Gezien zijn hardleerse gedrag werd ook zijn wagen in beslag genomen op bevel van de parketmagistraat.”