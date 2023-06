Man in levensgevaar na woningbrand in Antwerpse stationsbuurt

Stadhuis en Grote Markt kleuren maandag rood en wit: Ant­werp-spe­lers gehuldigd voor fantas­tisch seizoen

Of The Great Old nu kampioen wordt of niet, er wacht de spelers, de crew en de supporters op maandag 5 juni een onvergetelijke hulde op de Grote Markt. Ze wonnen immers al de Belgische bekerfinale. Als Antwerp FC ook nog eens de landstitel pakt, is dat een unicum in de 143-jarige geschiedenis van het stamnummer 1.