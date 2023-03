Man in levensgevaar na steekpartij; vrienden slachtoffer slaan nieuwe snackbar kort en klein

Na hetze rond ‘woke’ foto’s in Arenberg stunt fotograaf Mous Lamrabat met fototen­toon­stel­ling op Groen­plaats: “Speciaal om foto’s volgende ochtend al aan publiek te tonen”

In Arenberg haalde de stad Antwerpen zijn foto’s van de muur, maar wie het werk van Mous Lamrabat alsnog wil bewonderen kan vandaag naar de Groenplaats. De Marokkaans-Belgische fotograaf presenteert er zijn pop-up fototentoonstelling ‘What You Missed Last Night’. Uniek is dat de foto’s vannacht pas zijn getrokken op doorsnee plekken in de stad.