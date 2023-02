Man in kofferruimte vervoert ijskast

Deurne Deurnse Liesbet Felix brengt boek uit over lesbische liefde in de middeleeu­wen

De Deurnse Liesbet Felix bracht op 27 januari haar debuutroman uit met de titel ‘Opgedragen - Het liefdesverhaal van Cristine de Pizan en Marie de Berry’. Het verhaal speelt zich dan wel af in de middeleeuwenen en gaat over gender en LGBTQ. Liesbet heeft een voorliefde voor geschiedenis en hoopt in haar werk een stem te kunnen geven aan de verzwegen LGBTQ-verhalen van vroeger.

31 januari