Man en vrouw gearresteerd in Ekeren: “In hun wagen lag materiaal voor het stelen van koper en benzine”

“Hekwerk langs de Schelde­kaai­en maakt reddings­wer­ken juist moeilijker”: stadsbe­stuur geen fan van balustrade om kaaien te ‘beveiligen’

Het incident waarbij de 32-jarige West-Vlaamse Kristof C. vrijdagnacht in de Schelde sukkelde na een nachtje stevig uitgaan in de Waagnatie heeft opnieuw de discussie over de veiligheid langs de kaaien doen oplaaien. Al lange tijd gaan er stemmen op om de Scheldekaaien te beveiligen met een hekwerk dat mensen moet beletten om in het water te vallen. Maar dat is volgens het stadsbestuur nu net een ‘fausse bonne idée’. “Mits voldoende afstand tussen wandel- en fietspad is het helemaal niet nodig.”