Man duwt brand papiertje in benzinetank om aan politie te ontsnappen

AntwerpenDe verkeerspolitie heeft afgelopen woensdag samen met de Vlaamse Belastingdienst en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een actie gehouden in de omgeving van het Sportpaleis. Op basis van onder andere ANPR-camera’s zijn voertuigen geslecteerd die daarna aan een controle zijn onderworpen. Eén van de betrapte overtreders trachtte de politie van zich af te schudden door te proberen zijn voertuig in brand te steken.

De eerste overtreder was een die wagen die niet ingeschreven en mogelijk ook niet verzekerd was. Dat bleek uit de resultaten die naar voren kwamen nadat de wagen langs een ANPR-camera waren gereden. De combinatie van het kenteken en het type auto was in Nederland ook niet gekend. De politie ging naar het voertuig op zoek. In de Oudesteenweg konden motards de auto aantreffen en kort daarna kwam de eigenaar ter plaatse. De 37-jarige man probeerde de inspecteurs ervan te overtuigen dat alles met zijn auto in orde was. Aangezien de man dat niet kon aantonen, liet de politie het voertuig takelen.

Vlak voor de takelwagen vertrok, wenste de eigenaar nog iets uit de auto te halen. Daarop nam hij echter vliegensvlug een papiertje, stak dat in brand en gooide het in de vulopening van de brandstoftank. Een inspecteur van het wijkteam kon onmiddellijk ingrijpen en het brandend papiertje er net op tijd uithalen. De verdachte vluchtte in het tumult weg. Ondertussen kon de politie met een brandblusser erger voorkomen.

Van de regen in de drup

Tijdens de controleactie aan het sportpaleis kregen motorrijders van de verkeerspolitie dan weer een auto in de gaten met zowel voor- als achteraan reproductie kentekenplaten. De wagen werd begeleid naar de controlepost waar zowel de bestuurder als de auto grondig doorzocht werden. Het voertuig was niet reglementair ingeschreven en eveneens niet verzekerd.

Tijdens de controle bleek dat deze man dezelfde persoon was die eerder geprobeerd had de andere auto in brand te steken. Hij werd meteen in de boeien geslagen. De verdachte was trouwens vrij op voorwaarde dat hij, onder andere, geen strafbare feiten mocht plegen. Het behoeft geen uitleg dat hij daarin gefaald heeft. De man werd gearresteerd en ook het tweede voertuig werd getakeld.

Nog nooit verkeersbelasting betaald

Tijdens de controleactie werden verschillende voertuigen uit het verkeer gehaald en gecontroleerd. Daarbij konden de politie en de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) verschillende vaststellingen doen. Om te beginnen kon Vlabel 16.864,09 euro aan achterstallige verkeersbelasting innen. Ook lieten ze twee voertuigen in beslag nemen. De eigenaars ervan konden hun openstaande belasting niet meteen betalen. Het ging om een totaalbedrag van 16.949 euro. Een van hen had überhaupt nog nooit verkeersbelasting betaald en was in zijn eentje al verantwoordelijk voor ongeveer 14.000 euro.

Twee buitenlandse bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze met een buitenlands voertuig reden en toch in België wonen. Zo probeerden ze belasting te ontduiken. Drie voertuigen met een commerciëel kenteken bleken niet in orde met hun fiscale toestand, wat eveneens tot een pv leidde.

Attesten en keuringen

De politie en de RVA troffen bij een controle van enkele werkwagens een zwartwerker aan en vijf bestuurders met een voorlopig rijbewijs voldeden niet aan de voorwaarden die aan een voorlopig rijbewijs gekoppeld zijn. Eén bestuurder kon geen bestuurdersattest voorleggen, wat nodig is als je tegen betaling goederen vervoert.

Een andere chauffeur kon geen huurcontract voorleggen van een gehuurd voertuig dat gebruikt werd voor bezoldigd vervoer van goederen, twee voertuigen waren niet verzekerd en evenveel voertuigen waren niet in orde met de technische keuring.

Bij de actie werd ook nog een voertuig tegengehouden omdat de bestuurder rondreed met een gewiste nummerplaat en enkele motoragenten verbaliseerden een chauffeur omdat hij met zijn voertuig een doorlopende witte lijn had overgestoken. Tot slot liet het parket een auto takelen omdat de bestuurder ervan zijn rijbewijs in het buitenland had gehaald terwijl hij in België verblijft.

Volledig scherm © PZ Antwerpen

Volledig scherm © PZ Antwerpen

Volledig scherm © PZ Antwerpen