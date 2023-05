Man die met Jürgen Conings communiceerde over aanslag riskeert 3 jaar cel

Ook 70 leerlingen van Atheneum Antwerpen gestrand op luchthaven na Romereis: “Onze terug­vlucht was gereser­veerd, maar niet bevestigd”

De 58 leerlingen van GO! Talent Dendermonde die vast zaten op de luchthavens van Rome en Barcelona zijn niet de enigen voor wie de terugreis naar België in het honderd liep. Ook een 70-tal leerlingen van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen blijken niet naar huis te kunnen wegens een administratieve fout bij Brussels Airlines. Nochtans werden ze in eerste instantie, na het cancellen van hun eerste vlucht gisterenavond, uitstekend opgevangen. “Pas vanmiddag liep het echt mis.”