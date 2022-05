Man die aanslag op bandencentrale pleegt, riskeert vier jaar cel

In de nacht van 15 op 16 oktober 2021 werd vuurwerk gegooid naar een bandencentrale in de Van Halmalestraat. De garagepoort en voorgevel, enkele andere panden en een geparkeerd voertuig liepen schade op. De politie bekeek camerabeelden uit de buurt en merkte een taxi op.

De chauffeur werd opgespoord en hij verklaarde dat hij Yassin F. die nacht rond 2 uur had afgezet aan het Groeningerplein in Borgerhout. De beklaagde had daar twee andere mannen ontmoet, die mee in de taxi stapten. Ze reden vervolgens met zijn allen naar de Jan Davidlei, wat vlakbij de plaats van de feiten is. Volgens de chauffeur stapten de twee mannen daar uit.

Op de camerabeelden zag de politie de twee mannen rond 2.35 uur richting de Van Halmalestraat wandelen. Drie minuten later was er een lichtflits van de ontploffing te zien, waarna het duo weg rende. Yassin F. was niet met de mannen meegegaan: hij had zich door de taxichauffeur naar een appartement op het Eilandje laten brengen.

Volgens de procureur trad de beklaagde als tussenpersoon op en maakte hij deel uit van een criminele organisatie. De twee mannen die het vuurwerk tot ontploffing brachten, konden niet geïdentificeerd worden, hun opdrachtgevers evenmin.

Uithaling

Yassin F. is gekend voor drugshandel. Bij uitlezing van zijn gsm werd een bericht gevonden dat mogelijk over een uithaling ging. Hij las ook een artikel over de ontploffing. “Door het intimideren van andere groepen, probeerden de beklaagde en zijn entourage meer grip te krijgen op het criminele milieu waarin zij actief zijn”, stelde de procureur.

De verdediging vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt kende die mannen niet en liet hen gewoon een stukje meerijden in de taxi om zelf een centje bij te verdienen. Zij betaalden hem een (hoger) bedrag, hij rekende op het einde van de rit af met de chauffeur en stak het verschil op zak. Hij had wel gezien dat ze een plastic tas bij zich hadden, maar wist niet wat erin stak.”

De beklaagde, die al sinds november in voorhechtenis zit, vertelde de rechtbank dat hij niet gewelddadig is en nooit aan dergelijke feiten zou deelnemen. “Ik leefde van dag tot dag. Het was gewoon overleven. Die mannen mee in mijn taxi laten rijden, zag ik als een opportuniteit om wat geld te verdienen.” Toen de rechtbank hem vroeg waarom hij in de eerste plaats een taxi had genomen, antwoordde hij dat hij drugs wilde gaan kopen.

Vonnis op 24 mei.