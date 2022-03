Man biedt geld om ex-vrouw “in tweeën te snijden”

De vrouw was in juni 2019 naar Marokko gereisd. Vlak ervoor had ze nog een ingesproken bericht van de beklaagde gekregen waarin hij haar met de dood bedreigde. In Marokko vernam ze dat haar ex iemand had proberen in te huren om haar in twee te snijden. De beklaagde had die man 6.000 euro aangeboden, maar hij had dat geweigerd. Hij had de gesprekken wel opgenomen, die aan de Marokkaanse politie werden overgemaakt.