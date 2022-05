Man betrapt met gestolen fiets

Antwerpen ‘Top Gun’-fans nemen plaats in echte F-16 naast Kinepolis Antwerpen: "Ik ben zowaar de Belgische Maverick, en het klopte gewoon”

Vijf volle zalen in de Kinepolis, bijna 2.000 fans. Zoveel bezoekers lokte de sequel van de avant-première van ‘Top Gun: Maverick’ naar het cinemacomplex in Antwerpen dinsdagavond. En ze werden verrast. In samenwerking met de Belgische luchtmacht mochten ze een zitje nemen in een echt F-16-vliegtuig op de parking: “In Nederland komt ‘ie pas volgende week uit, maar zo lang konden we niet wachten.”

25 mei