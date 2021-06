Man betaalt 200 euro voor IKEA-bureaulamp van 20 euro bij veiling inboedel JJ House

Antwerpen De eerste schooldag van K’do na instorten gebouw aan Nieuw Zuid: “Mijn eerste gedachte: ‘Wat als dit in september was gebeurd?’”

21 juni Na de ineenstorting van het nieuwe schoolgebouw op het Nieuw Zuid stond de wereld van basisscholen Zuidzin en K’do even stil. Zij namen normaal gesproken vanaf september met hun 250 leerlingen intrek in de nieuwe ‘KUUB’, en zouden daar een nieuw studioproject starten. Ook voor de ouders van de leerlingen is dit een zware klap: “Ouders schreven hun kinderen speciaal in deze scholen in vanwege het pedagogisch concept en nieuwe gebouw.”