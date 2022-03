Man (72) die echtgenote 12 keer sloeg met klauwhamer krijgt in beroep opnieuw 10 jaar cel: “Hij had voldoende tijd om zich te bedenken.”

Antwerpen Aan boord van de Themis II, waar 8.000 leerlingen dit jaar een gloednieuw lessenpak­ket ontdekken: “Kinderen aantonen dat de haven de levensader van België is”

Herinnert u zich die rondvaart in de haven van Antwerpen uit het vijfde of zesde leerjaar nog? Jongeren gaan in 2022 nog steeds aan boord, al krijgen ze sinds kort een gloednieuw, interactief lessenpakket voorgeschoteld. Wij gingen samen met 55 Antwerpse leerlingen een tour door de dokken maken op de Themis II, het schip waarop er dit jaar zo'n 8.000 leerlingen de haven zullen ontdekken: “Op jonge leeftijd zaadjes planten zodat ze hopelijk later doorstromen naar een job in de haven.”

28 maart