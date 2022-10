Mahsa (31) demonstreert voor meer vrouwenrechten in Iran na dood van haar 22-jarige naamgenoot: “Ik ben zelf ook gearresteerd en geslagen door de zedenpolitie”

Antwerpen Tekort aan OKAN-plaat­sen in Antwerpen: 200 nieuwko­mers op de wachtlijst

Momenteel zitten in Antwerpen meer dan 200 nieuwkomers, tussen 12 en 18 jaar, thuis zonder school of enig vooruitzicht. Tegen december 2022 zullen dat er naar schatting 400 zijn. Dat blijkt uit cijfers van Lokaal Overlegplatform OKAN. De voorbije jaren is het aantal OKAN-leerlingen in Antwerpen zo sterk toegenomen dat de beschikbare plaatsen in de onthaalklassen uitgeput raakten. “Het capaciteitsprobleem in Antwerpen laat zich voelen in OKAN, basisonderwijs en heel binnenkort ook in het reguliere secundair onderwijs", klinkt het bij LOP OKAN.

