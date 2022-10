Maak kennis met het Antwerps politieteam Winkeldiefstallen: “Het is belangrijk dat we niet als agenten herkend worden. We negeren daarom onze geüniformeerde collega’s als ze passeren”

Antwerpen/Merksem Waarom federale politie geen bodycams droeg tijdens dodelijk schietinci­dent met ‘prepper’ Yannick V.: “Camera’s zitten nog in testfase”

De speciale eenheid van de federale politie die bij ‘prepper’ Yannick V. de versterkte huiszoeking uitvoerde, was niet uitgerust met bodycams. Beelden en de klankopnames hadden nochtans duidelijkheid kunnen scheppen over het dodelijke schietincident. Voor het ontbreken van die camera’s is weliswaar een logische verklaring. “De ouders van Yannick V. hebben in elk geval recht op de waarheid”, stelt federaal procureur Frédéric Van Leeuw. “Maar als iemand zo veel wapens thuis heeft, kan ik geen maatschappelijk assistent sturen.”

7 oktober