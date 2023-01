Maak kennis met de ‘Ed Sheeran van Antwerpen’: Michael Deno brengt derde single uit

WILRIJKTienermeisjes en hun moeders maken best snel kennis met Michael ‘Mik’ Deno, nu al getipt als de Antwerpse Ed Sheeran. Hij bracht zonet zijn derde single uit die al opgepikt werd door Radio 2 en speelt het vrijdag in Kavka op zijn allereerste solo-concert. Eerder maakte hij ook al furore tijdens The Voice van Vlaanderen en op het podium naast Lost Frequencies. “Popmuziek hoe popmuziek móet klinken.”

Lost Frequencies

Mik wie? Michael Deno bracht in mei vorig jaar zijn debuutsingle uit en in september volgde tweede hit ‘Do We Belong’, ook allebei opgepikt door Radio 2. Voordien schopte hij het tot de live-uitzendingen van The Voice van Vlaanderen en toerde hij mee als gitarist en zanger naast wereldster Lost Frequencies met passages bij onder andere BBC Radio 1 en de MIA’s.

Slechte gewoontes

In aanloop van de Week van de Belgische Muziek - 30 januari tot en met 5 februari - loste hij zijn derde single ‘Bad Habits’. “Over hoe mensen slechte gewoontes kunnen ontwikkelen in relaties”, legt Michael uit. “En die gewoontes meenemen naar andere relaties. Het idee is dat we ons wel bewust kunnen zijn van die gewoontes maar dat het niet gemakkelijk is om die af te leren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Michael Deno. © Koen Bauters

“Ik geloof zeer sterk in het feit dat bepaalde gedragingen, handelingen of reacties rechtstreeks voortkomen uit onze opvoeding”, gaat Mik verder. “Het is dan ook de insteek geweest voor de videoclip waarin we een kind zien dat genegeerd wordt door zijn ouders en in een constante toxische omgeving zit. Bij het volwassen worden beseft hij dan wel dat het ook anders kan en besluit hij meer aandacht en warmte te geven aan zijn eigen kind. Vandaar de herhaling van de zin: ‘I need to grow up and let these bad habits die’. Oftewel volwassen worden en komaf maken met slechte gewoonten.”

Kavka

Bad Habits werd naast Radio 2 ook opgepikt door radio NRJ en ‘Made In Belgium’, de populaire playlist op Spotify met enkel Belgische muziek en meer dan 55.000 luisteraars. Vrijdag speelt hij zijn eerste solo-concert in jeugdcentrum Kavka aan Oudaan in Antwerpen.

“Michael Deno heeft een handenvol nummers klaar die je onmogelijk onverschillig kunnen laten”, klinkt het bij de organisatie. “Je hoort glasheldere melodieën, refreinen die blijven plakken en teksten die iets te vertellen hebben. Popmuziek zoals popmuziek moet klinken. Dat kunt u op deze avond zélf vaststellen want zestien jaar na zijn eerste podiumervaring is hij - eindelijk - klaar voor zijn eigen full liveshow.”

Het publiek in Kavka wordt opgewarmd door de zeventienjarige Ise. “Tieneremoties verpakt in eigen geschreven nummers. Ise haar stem kruipt onder de huid. Slechts zeventien jaar, maar ze weet te beroeren met haar unieke, warme sound. Soms breekbaar, soms krachtig, maar altijd puur en eerlijk.”

Meer info kavka.be. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.