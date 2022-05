M HKA toont Oekraïense kunst: “Doet nadenken over plaats van Oekraïne in Europa”

AntwerpenIn het M HKA op het Antwerpse Zuid is een expo geopend onder de noemer ‘Imagine Ukraine’. Met werken van Oekraïense kunstenaars uit de collectie van de Vlaamse Gemeenschap willen de initiatiefnemers “een denkruimte openen rond verleden, heden en toekomst van Oekraïne als deel van Europa”. Ook in Bozar en het Europees Parlement in Brussel lopen ‘Imagine Ukraine’-expo’s.

Elk van de drie deelnemende locaties biedt een expo rond een deelthema. In het M HKA draait alles rond kunst als kritische reflectie en hoe Oekraïense kunstenaars zelfs in oorlogstijd kritisch kunnen blijven over hun land.

“We geven Oekraïense kunstenaars een podium om Vlaanderen, Europa en de wereld te laten kennismaken met wat de Oekraïense werkelijkheid sinds Maidan (de protesten van 2013-2014, red.) is geworden”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die de expo in het M HKA deze week kwam openen. “Dit gaat over het tackelen van een oorlog met alle mogelijke middelen die we hebben. In deze is dat kunst.”

M HKA-directeur Bart De Baere vindt dat de expo’s moeten doen nadenken over de plaats van Oekraïne in Europa. “Het is het grootste land van Europa, maar we weten er amper iets over”, zegt hij. “Ook wat betreft de oorlog: daar gebeurt iets waarvan we eigenlijk de achtergrond onvoldoende kennen. We moeten verder gaan dan het eerste moment van sympathie en Oekraïne echt leren kennen. Voor hen is deze oorlog trouwens eigenlijk al acht jaar bezig, terwijl wij de Krim en de Donbas als een soort anekdote hebben beschouwd.”