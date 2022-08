Luxehotel Botanic Sanctuary Antwerp trapt maanden na opening op zere tenen: “Den Botaniek is van alle Antwerpenaren, niet enkel van diegenen die een overnachting in een peperduur hotel kunnen betalen”

Antwerpen Ongeval in de Kennedytun­nel richting Nederland: één rijstrook versperd

Er is een verkeersongeval gebeurd op de R1, de Ring rond Antwerpen, ter hoogte van de Kennedytunnel. Richting Nederland is de linkerrijstrook in de tunnel versperd. Het is er aanschuiven vanop zowel de E17 als de E34.

5 augustus