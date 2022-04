Luchthaven scoort bijna 45.000 passagiers in eerste kwartaal: deze maand komen er extra vluchten naar Zuid-Europa

Niet naar Londen

Toch was het al niet mis in het eerste trimester van 2022. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 – de pandemie hield in 2020 en 2021 lelijk huis in de luchtvaart – was dat een kleine acht procent minder. “Dat heeft voornamelijk te maken met de latere opstartdatum van de vluchten naar Innsbruck, de tijdelijke opschorting van de verbindingen met Marokko en het ontbreken van en vlucht naar Londen”, zo zegt Dumas.