Luc Van der Kelen ziet licht aan einde van de tunnel: “Feestelijkheden schrappen zou fatale vergissing zijn”

Daar zijn mijn vrouw en ikzelf het in het geheel niet mee eens, integendeel. Het is precies in tijden dat het leven zo duister is als vandaag, dat de mensen juist meer behoefte hebben aan voedsel voor de ziel en gezelligheid in de etalage. We moeten doorgaan om ons leven zo normaal mogelijk te leven. Het is niet die vreselijke dictator in het Kremlin die we de kans mogen geven om de straatverlichting bij ons uit te draaien en de feestelijkheden in onze stadscentra geschrapt te zien. Dat zou een fatale vergissing zijn.