Luc Van der Kelen over Jan Jaap Van der Wal: “Een Hollandse aanwinst in onze goede stad die ons aan het lachen brengt met Franse woordenschat”

Antwerpen Drugscrimi­neel ‘Flash’ breekt met moeder en stiefzus: “Ik maak iedereen af hè, begrepen?”

Drugscrimineel Yannick V., alias ‘Flash’ en zijn moeder Pascale V. (59) hebben met elkaar gebroken. “Ik schaam me diep dat ik me heb laten meeslepen in zijn drugsverhaal”, zei de moeder aan de rechters die haar tot 5 jaar cel kunnen veroordelen. Advocaat Frédéric Thiebaut toonde met een angstaanjagende telefoontap aan dat moeder Pascale V. onder grote druk stond van haar gedrogeerde zoon. “Ge moet nu bellen. NU! NU! NU!”

20 januari