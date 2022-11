Luc Van der Kelen over het nieuwe ontwerp voor de Boerentoren: “Huts is het prototype van de Antwerpenaar die groots denkt”

Antwerpen The Box laat onderne­mers “proef­draai­en” in Antwerpse Klooster­straat: “Ideaal om mijn concept te testen”

In de Antwerpse Kloosterstraat heeft The Box officieel de deuren geopende. Met als eerste pop-upstore: Momster, een trendy modemerk met hippe zwangerschapskleding. In The Box kunnen ondernemers hun concept op week- of maandbasis kunnen uittesten. Zo wil de stad die ondernemers een duwtje in de rug geven, en een dynamiek van nieuwe bezoekers creëren in de buurt.

