Luc Van der Kelen over de crisis in de kinderopvang: “Aan elke vinger een baby is te veel”

REPORTAGE. 38 (!) lege winkels op minder dan één kilometer afstand: overheid bindt strijd aan tegen leegstand op Bredabaan, maar valt de ooit zo chique Merksemse winkel­straat nog te redden?

Ooit was de Bredabaan een van de chicste boulevards van het land. Nu haalt de Merksemse winkelas de kranten met nieuws over leegstand en verpaupering. In een (zoveelste) zoektocht naar een nieuw elan voor de Bredabaan strijkt dit najaar een expertenteam van de Vlaamse overheid neer in Merksem. Kunnen zij het tij keren? Of is de Bredabaan écht ten dode opgeschreven? Wij zochten het uit.

16 september