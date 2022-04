Luc Van der Kelen over Conner Rousseau: “Als de democraten onder elkaar bekvechten, winnen de extremen”

Antwerpen Stadsgids wil meer fonteinen in het Antwerpse straat­beeld: wist je dit al over vier Antwerpse fonteinen?

Elke week vertelt Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een weetje over Antwerpen. In april gaan alle weetjes over fonteinen. Een van de leuzes van de stadsgids is namelijk: ‘Geef elk plein een fontein’. Ottomer pleit dus voor meer fonteinen in het Antwerpse straatbeeld. Alle ‘Wist je dat’-jes vind je hier terug.

29 april