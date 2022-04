Luc Van der Kelen neemt afscheid van ‘De Nieuwe Gazet’: “Aan de jonge journalisten van alle media om de erfenis te blijven verdedigen”

Monet leidde zijn krant van de eeuwwisseling in 1899 tot in 1939, toen de oorlog uitbrak. Tot zijn afscheid schreef hij haast elke dag een editoriaal, ook tijdens de woelige periode van het interbellum, en hij tekende elk stukje met zijn pseudoniem RIP. Voor de niet-Latinisten onder ons: RIP staat voor ‘Requiescat in Pace’, vertaald in het Nederlands als ‘Rust in Vrede’, een van die spreuken, die je vaak op grafstenen vindt. De spreuk paste ook wonderwel bij de jaren ‘30, toen het nationalisme een steile opgang maakte.