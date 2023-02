Luc Van der Kelen droomt al van de lente: “Een zonnetje, een terrasje. Dáár leeft de mens van”

Antwerpe­naar telt 10 miljoen drugsgeld in garage en sluist het drugsgeld naar het buitenland: twee verdachten opgepakt

Bij zeven huiszoekingen zijn woensdagmorgen opnieuw twee verdachten gearresteerd in gerechtelijke onderzoeken die tot stand kwamen na de kraak van chatdienst Sky ECC. Een drugsbende zou cocaïnetransporten hebben georganiseerd en voor 10 miljoen euro aan opbrengsten hebben weggesluisd. Het kopstuk van de bende, Imrane E.L. uit Merksem, is spoorloos. Hij zit waarschijnlijk in Dubai.