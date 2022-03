Luc Van der Kelen: “Deze dictator handelt als een wurgslang, in alle conflicten”

ColumnEen van onze naaste familieleden is een mama van Russische afkomst. Zij is zeer begaan met wat haar land uitricht in Oekraïne. De familie woont in Antwerpen, maar haar oudste zoon loopt school in Oostende. “Rus, gij hoort hier niet, ga terug naar Rusland”, kreeg de jongen te horen van zijn West-Vlaamse medeleerlingen.