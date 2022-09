Louche juwelier gelinkt aan drugsmilieu: politie verzegelt winkels en neemt luxehorloges in beslag

De winkels werden aan een grondige controleactie onderworpen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude in de handel van luxueuze tweedehandshorloges en juwelen. Luxehorloges worden binnen het crimineel milieu vaak gebruikt als betaalmiddel en voor het witwassen van criminele gelden.

Het DIFA-team (Directe en indirecte financiële aanpak) dat onderdeel is van het Kali-drugsteam van federale en lokale politie, voerde de controle uit. Het team stelde een veelvoud aan inbreuken vast in kader van de bedrijfsvoering van de vennootschap. In opdracht van het Antwerps parket werden de boekhouding in beslag genomen en de handelspanden gerechtelijk verzegeld.

Een voorraad aan kostbare juwelen en luxehorloges van merken als Rolex, Cartier, Audemars Piguet werden eveneens onder bewarend beslag gelegd.

“Gestolen horloges polieren”

Het Franse gerecht had eind juni 2022 al een inval gedaan in de winkels Boutique d’Or van Rafa en Rubi D.Het Franse gerecht verdenkt hen van hand- en spandiensten aan een Frans netwerk dat gestolen luxehorloges doorverkoopt. Bij de actie van juni waarbij zeven verdachten in Frankrijk en vader en zoon D. in Antwerpen werden opgepakt, werden ook 152 luxehorloges in beslag genomen.

De opdracht voor Rafael D. was volgens het Franse gerecht simpel: hij verwijderde de krassen van de gestolen horloges - polieren, zoals dat heet - die hij kreeg van een 42-jarige Corsicaan, de spilfiguur in het hele netwerk. De herkomst van de kleinoden moest weggemoffeld worden zodat nieuwe kopers grof geld zouden neerleggen. Van dat geld kreeg D. mogelijk een aanzienlijk bedrag. De Corsicaan, die eveneens werd gearresteerd, verkocht vervolgens de uurwerken tot boven de 400.000 euro aan klanten die “te goeder trouw” waren, maar ook aan drugshandelaars.

Rafaël D. en zijn vader zaten enkele weken in de gevangenis en werden dan vrijgelaten met een elektronische enkelband. Hun overlevering aan het Franse gerecht is nog hangende. In een eerste reactie ontkende advocaat John Maes toen namens zijn cliënt Rafa D. elke betrokkenheid bij criminele zaken.

Vader en zoon D. konden door hun aanhouding niet langer in de winkels staan. Familieleden namen de uitbating van hen over. Het Antwerpse gerecht en het DIFA-team hebben daar nu een einde aan gemaakt.

