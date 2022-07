Lotte Kopecky en Marianne Vos headliners op dernyrace Wilrijkse jaarmarkt

Oudere wielerliefhebbers herinneren zich vast nog hoe grootheden als Eddy Merckx en Fausto Coppi triomfeerden in de Grote Prijs van Wilrijk. Ook lokale held Rik Van Linden – groene truiwinnaar in de Tour van 1975 – staat op de erelijst.

Tijdens de 129ste jaarmarkt trekt Wilrijk de kaart van de vrouwen in het allereerste Derny Event Wilrijk. Naast Marianne Vos en Lotte Kopecky zijn ook voormalig wereldkampioene veldrijden Sanne Cant, de Wilrijkse Kelly Druyts en Shari Bossuyt van de partij.

Supersprint

De wielrensters krijgen twee wedstrijden voorgeschoteld. Eerst nemen ze het tegen elkaar op in een spectaculaire supersprint, waarbij de derny pas op 500 meter van de finish aan de kant gaat. Daarna volgt een traditionele dernyrace van 45 kilometer. “De winnares kan rekenen op een prijs die 1 symbolische euro méér bedraagt dan wat je voor de zege in Parijs-Roubaix opstrijkt”, zegt organisator Walter Huybrechts. “Zo maken we duidelijk dat het prijzengeld in het dameswielrennen best hoger mag.”