Lokettenzaal van Antwerps Centraal Station krijgt nieuwe invulling: “We staan open voor alle soorten van activiteiten”

AntwerpenDrink je binnenkort een koffietje met zicht op de majestueuze inkomhal van het Centraal Station in Antwerpen? Het zou zomaar kunnen. De NMBS zoekt namelijk een nieuwe invulling voor de historische lokettenzaal in het mooiste station van Europa. “We staan open voor alle soorten van activiteiten: van ‘food & beverage’ tot creatieve ateliers.”

De spoorwegen merken dat steeds minder mensen hun ticket aan het loket kopen, en wel online of aan een automaat. Toch kan wie wil in het Centraal Station nog steeds terecht in een van de loketten langs de zijde van de Koningin Astridplein. Maar dat zal op termijn veranderen: de grote lokethal krijgt een nieuwe invulling.

De NMBS, die het Centraal Station beheert, lanceerde enkele maanden geleden een oproep naar kandidaten. Zij kregen tot dinsdag 12 april de kans om een projectvoorstel te doen. “We staan open voor alle soorten van activiteiten: van ‘food & beverage’ tot creatieve ateliers”, zo luidt de oproep.

Wijk in volle ontwikkeling

Volgens de NMBS biedt de ruimte – met een oppervlakte van ruim 200 vierkante meter op het gelijkvloers, meer dan 100 vierkante meter op de eerste verdieping én 50 vierkante meter berging - tal van troeven. “Met gemiddeld 458.078 treinreizigers per week is Antwerpen-Centraal het vijfde drukste station in België. Vanwege zijn eclectische architectuur staat de spoorkathedraal bovenaan de bucketlist van elke toerist in Antwerpen. Het station bevindt zich bovendien in een wijk in volle ontwikkeling, dankzij de komst van het Elisabeth congrescentrum en het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media.”

Wat er in de huidige lokettenhal komt, is voorlopig nog onduidelijk. “Momenteel is alles nog mogelijk. We gaan alle ideeën bekijken en moeten nog beslissen hoe we de ruimte ook effectief in de markt gaan zetten”, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Een timing kan de NMBS evenmin kwijt.

Centrale plek

De grote lokethal mag dan wel een nieuwe invulling krijgen. Het betekent niet dat de fysieke loketten in het Centraal Station verdwijnen, onderstreept woordvoerder Temmerman. “Het is de bedoeling deze te verplaatsen naar een meer centrale plek in het station, en dat volgens een opener concept, zoals we dat ook al hebben in het station Brussel-Zuid.”

Precies een jaar geleden kondigde de NMBS aan dat het over het hele land 44 loketten zou sluiten. Het ging dan vooral om kleinere stations met weinig passage. Antwerpen-Centraal kwam niet in het vizier.

Volledig scherm De NMBS zoekt een nieuwe invulling voor de historische lokettenzaal in het mooiste station van Europa © Tessa Kraan

Volledig scherm De NMBS zoekt een nieuwe invulling voor de historische lokettenzaal in het mooiste station van Europa © Tessa Kraan