Logistieke partner Gosselin Group organiseert jobdag op eigen site: “We willen mensen laten ontdekken waar ze terechtkomen”

“Hij was altijd zo voorzich­tig met zijn brommer”: vrienden herdenken Kilian (18) na dodelijke aanrijding met vrachtwa­gen

De 18-jarige Kilian Vernimmen uit Boom overleed woensdag na een verkeersongeval met een vrachtwagen in Willebroek. Niet enkel zijn moeder lijkt ontroostbaar, maar ook Kilians klasgenoten en vrienden zijn nog in shock. Elk van hen heeft wel een verhaal dat hem of haar nauw aan het hart ligt. “Ik weet nog hoe fier en gelukkig hij was toen hij me kwam zeggen dat hij een vriendin had.”