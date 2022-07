Logistiek bedrijf Van Moer neemt Antwerpse onderneming Broekman Logistics over: “130 werknemers zeker van hun job”

Broekman Logistics Belgium Antwerp (BLBA) is gevestigd in Berendrecht. Het bedrijf is actief in de chemische bulkindustrie, zoals het afvullen van vloeistoffen vanuit tankwagens naar verpakkingen die bijvoorbeeld fungeren als tussenvorm tussen vaten en transport over de weg of het water. BLBA beschikt over vier magazijnen met in totaal 106.000 vierkante meter opslagruimte voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke goederen. De capaciteit komt overeen met 680 volle tankcontainers.