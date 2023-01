Logistiek bedrijf Aprojects en PSA slaan handen in mekaar aan Churchilldok: “Idee groeide onder voetbalfans”

AntwerpenHet Antwerpse bedrijf Aprojects opent in mei 2023 een nieuw, duurzaam logistiek centrum op de stukgoedterminal van PSA aan het Churchilldok. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro. De samenwerking tussen Aprojects, goederenbehandelaar PSA en Port of Antwerp-Bruges werd dinsdag ondertekend in het Bosuilstadion. Het personeel van Aprojects zal de naam voor de vestiging mogen kiezen.

Aprojects is een relatief jong bedrijf, opgericht in 2005. Intussen werken er circa 150 mensen. Het hoofdkwartier ligt in Antwerpen, maar in totaal zijn er al twaalf vestigingen, zowel in de Europese buurlanden, de Verenigde Staten als het Verre Oosten.

Ineos

“Met een nieuw logistiek platform bij PSA bieden we een ‘one stop shop’ (een plek waar verschillende diensten zijn samengebracht, red.) aan onze internationale klanten aan”, zegt commercieel manager Eric Clonen. “Zo zullen we bijvoorbeeld de onderdelen van de toekomstige ethaankraker van Ineos aan land brengen om ze vandaar verder te vervoeren.”

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Aprojects. Waterstof spreekt daarin een stevig woord mee. Clonen: “Groene waterstofproducent PLUG neemt zijn intrek op de NextGen-site bij het Churchilldok. Onderdelen voor hun Europees netwerk zullen worden aangevoerd vanuit onze magazijnen in de Verenigde Staten en China.”

Quote We gaan zonnepane­len op de daken leggen en voorzien groene zones op het terrein. We bekijken ook of we voertuigen op waterstof kunnen inzetten. Eric Clonen, commercieel manager Aprojects

Aprojects bouwt twee aparte magazijnen van 8.000 vierkante meter die via een luifel van 4.000 m² met elkaar zijn verbonden. Clonen: “We gaan zonnepanelen op de daken leggen en voorzien groene zones op het terrein. We bekijken ook of we voertuigen op waterstof kunnen inzetten.”

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) had het in het Bosuilstadion ook over een recordkraan op de site. In de haven is er geen zwaardere kraan op rupsbaden te vinden: de Liebherr LR 1750 heeft een hijsvermogen dat kan wedijveren met de bekende hijsbok BRABO van het Havenbedrijf.

Voetbal

Met een diepzeekade voor de grootste vrachtschepen en een spoorverbinding naar het hinterland is de site ook multimodaal goed ontsloten. De kans is groot dat het logistiek centrum de werkgelegenheid bij Aprojects verder optrekt, zo zegt Eric Clonen. Hoe dat precies wordt ingevuld, moet het bedrijf nog verder op punt stellen.

Tot slot: de keuze voor een ondertekening op de Bosuil is géén toeval. “Zelf ben ik een groot Antwerpfan”, lacht Clonen. “Dat kun je ook van de aandeelhouders zeggen. Het idee om samen te werken met PSA is hier ontstaan.” Dat ook schepen De Ridder een Great Old-getrouwe is, is geen geheim. Ze deed zelfs een -geestige - suggestie voor de naam van het project: het Toby Alderwarehouse, vrij naar de Rode Duivel die een van de sterkhouders is van Antwerp FC. Afwachten of de medewerkers van Aprojects daar straks oren naar hebben...

