LIVE. Supporters van Antwerp vieren landstitel

Antwerp is landskampioen! Het zag er lang niet goed uit voor RAFC, maar Toby Alderweireld bracht verlossing in de 94ste minuut in Genk. Club Brugge hielp de Antwerpenaren een handje met een late comeback. Het feest kan nu losbarsten in Antwerpen. Volg alle supportersgekte in onze blog.

Dit artikel wordt voortdurend geüpdatet.

Lees meer over hoe de supporters de titelstrijd beleven in ons dossier.

KIJK. Antwerp-supporters gaan helemaal uit hun dak na het behalen van de titel

KIJK. Antwerp-supporters vieren gelijkmaker van Toby Alderweireld

KIJK. De Bosuil ontploft na doelpunt van Gyrano Kerk

Volledig scherm Antwerp-supporters vieren gelijkmaker op de Bosuil. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Antwerp-supporters vieren gelijkmaker op de Bosuil. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Antwerp-supporters vieren gelijkmaker op de Bosuil. © Klaas De Scheirder

KIJK. Antwerp-suppoters krijgen gratis rondje in café Den Ouwen Tijd in Schoten na gelijkmaker in Genk

KIJK. De sfeer zit goed na de 1-0 van Union tegen Club Brugge

Antwerp-supporter Marc Rousseeuw (54) gelooft er nog in

Volledig scherm Marc Rousseeuw moedigt zijn ploeg aan om een comeback te maken. © Klaas De Scheirder

Marc is al 41 jaar Antwerp-supporter spreekt klare taal. “Het is nog niet gedaan. Je zal nogal je ogen uitkijken hier op de Bosuil als ze winnen straks. Je zal wel zien!”

Unions-supporters moedigen hun ploeg aan op groot scherm

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs

Teleurgestelde gezichten op de Bosuil bij de 1-0 van Genk

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Teleurgestelde gezichten in de Bosuil na de 1-0 van Genk. © Klaas De Scheirder

Matteo (15), Dylan (19) en Johan (46) komen vlak bij huis supporteren

Volledig scherm Matteo (15), Dylan (19) en Johan (46). © Klaas De Scheirder

Allen zijn ze geboren en getogen in Deurne-Noord en volgen ze de Antwerp al sinds de geboorte op. Johan is daarbij ook chauffeur voor de spelers van de RAFC Academy: “Het is hier onze thuis. De titel pakken ze ons niet af!”

Vrienden Benno (16), Lander (16) en Flor (16) zakten vandaag af van Herentals naar de hel van Deurne-Noord

Volledig scherm Benno (16), Lander (16) en Flor (16). © Grâce Verellen

Benno is de broer van Miss België Céline van Ouytsel die al meer dan eens de aftrap gaf: “Nu staat ze in Genk, maar dus waren wel verplicht om naar hier te komen”, lacht hij. “We staan vooraan, de zon schijnt, we hebben alles mee om kampioen te worden. De teleurstelling van vorige week willen ze niet nog eens meemaken: “Wat Van Bommel (trainer van Antwerp, red) beter moet doen dan vorige zondag? Winnen! Maar in ieder geval heeft zijn ploeg de allerbeste supporters. Nergens zo’n sfeer als hier.”

Genk-supporters maken zich op voor de belangrijkste match van het jaar

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Mathias (33), Véronique (37) en haar papa Clément (78) supporteren voor Antwerp vanuit hun voortuin

Volledig scherm Mathias (33), Véronique (37) en haar papa Clément (78). © Jonathan Bernaerts

Opvallend zicht in de Montereystraat, vlakbij de Bosuil: daar zetten Mathias (33), Véronique (37) en haar papa Clément (78), die bij het koppel inwoont, zich in hun voortuintje schrap voor de wedstrijd. Winnen of verliezen: een kampioenenwedstrijd van Antwerp verdient sowieso een feestje, vindt het drietal. En daarom hebben ze in het voortuintje de bbq aangestoken. “Ribbetjes, kip, sateetjes… noem maar op: alles hebben we”, toont Mathias ons trots wat er straks allemaal op de grill gaat. Over de wedstrijd kunnen ze kort zijn. “Natuurlijk wint Antwerp”, zegt Véronique kordaat. “Vergeet niet: wij hebben Toby Alderweireld en Vincent Janssen in de ploeg… Dat zijn toppers, hè!” Voor Antwerp supporteren: voor Clément is het nieuw. Tot voor kort was hij Gentenaar, en dus … een échte Buffalo. “Maar sinds hij hier woont is hij helemaal bijgedraaid. Nu is mijn papa een rood-witte hond”, knipoogt Véronique.

KIJK. Ook in de Cegeka Arena zit de sfeer er al goed in

KIJK. De tribune van het Bosuilstadion loopt vol

Volledig scherm In het Bosuilstadion wordt de match op groot scherm uitgezonden. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

De 75-jarige Francis De Passe is al enkele decennia abonnee in het Joseph Mariënstadion

Volledig scherm Francis De Passe. © Dieter Nijs

“Dit is dé hoogdag sinds mijn eerste wedstrijd in 1954. Ik heb geen enkele match gemist, ook niet op verplaatsing, en vandaag gaat het gebeuren. Union wordt kampioen van België. Of ik nadien ga feesten? Misschien even. Maar nadien ga ik naar huis en ga ik de opgenomen wedstrijd nog eens bekijken.”

Op het terras van café Stadion in Deurne-Noord hebben ze zowaar de bbq aangestoken

Volledig scherm Lorenzo (links) en Bjorn. © Jonathan Bernaerts

Ook hier stijgt de titelkoorts. “Ja, ik ben nerveus”, zegt cafébaas Lorenzo Grieten (32). “Het is zo erg, dat ik waarschijnlijk ga passen voor de vleesjes (lacht)” Of Lorenzo het niet erg vindt dat hij de wedstrijd op groot scherm in de Bosuil mist? “Bijlange, niet. Ik kijk binnen samen met mijn klanten. Wat kan een cafébaas beter wensen?” Lorenzo waagt zich tot slot nog aan een pronostiekje. “1-2. Geloof mij: al in de 18de minuut zijn we kampioen!”

KIJK. De titel is nog niet binnen maar de supporters van KRC Genk zetten het feestje al in gang

Aan stamkroeg Great Old vloeien de pintjes samen met de nervositeit van de tap

Volledig scherm Antwerp-supporters aan stamcafé Great Old. © Grâce Verellen

Meer dan 300 supporters komen hier samen om met z’n allen af te zakken naar de Bosuil, waar de match op een groot scherm uitgezonden wordt. Wie geen ticket heeft kunnen bemachtigen heeft pech, er kunnen geen tickets meer aan de deur aangekocht worden.

Union-supporters Matthias, Joren en Kenneth beginnen er al vroeg aan

Volledig scherm Joren (links), Kenneth (midden) en Matthias zijn er zeker van dat Union kampioen wordt. © Dieter Nijs

“Waarom we vandaag al ruim drie uur voor de aftrap naar het stadion afzakken? Het is mooi weer, de sfeer bij de Union-supporters is top en het is de mogelijke titelmatch”, zegt Matthias (22) uit Halle, die samen met zijn kameraden Joren (20) en Kenneth (19) al twee jaar abonnee is in het Joseph Mariënstadion. “Redenen genoeg dus om vandaag extra vroeg naar hier te komen. Ik zeg het al een week: Union wordt kampioen. Of we het verdienen? Natuurlijk. We zijn de ploeg met de minst ronkende namen, maar met de grootste teamspirit. Iedereen dacht dat ons sprookje maar één seizoen zou duren, maar nu vechten we al voor de tweede keer mee voor de titel.”

Union-fans verzamelen aan de Club House aan het stadion

Volledig scherm Supporters Union. © Dieter Nijs

Antwerp-supporters wuiven de spelers uit aan de Bosuil

Volledig scherm Onder het gejoel (én geknal) van honderden supporters heeft de spelersbus van Royal Antwerp FC deze voormiddag de Bosuil verlaten. © Photo News



Onder het gejoel (én geknal) van een massa supporters heeft de spelersbus van Royal Antwerp FC daarstraks de Bosuil verlaten. Bestemming? De Cegeka Arena in Genk, waar om klokslag 18.30u de aftrap van dé ‘match van de waarheid’ wordt gegeven. Maar tot het zover is, is het vooral … nagelbijten.

