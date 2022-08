LIVE. Grootste Antwerp Pride Parade ooit is vertrokken: “Parade is langer dan het parcours”

Antwerpen Man gearres­teerd op straat met gestolen bladblazer

De Antwerpse politie werd woensdagnamiddag gevraagd op het Steenplein nadat een werkman was bestolen van zijn bladblazer. Niet veel later merkte een patrouille een man op in de Gemeentestraat die met een bladblazer doodleuk over straat wandelde. Omdat hij geen werkkledij droeg, viel dat nogal op.

