LIVE. De zaak Reuzegom: “Nu zou ik die doop nooit meer willen doen. Ze mogen het allemaal afschaffen!” Advocaat ‘Pronker’ gaat resoluut voor de vrijspraak

Coworkings­pa­ce van maar liefst drie verdiepin­gen in Antwerp Tower op komst

Officeland, een coworkingspace van maar liefst drie verdiepingen, opent begin juni in de Antwerp Tower. De kantoorruimte is geïnspireerd door de Amerikaanse poparchitectuur in Californië. Het is naast de locatie in Brussel de eerste coworkingspace van Silversquare in ons land.