LIVE. Antwerpen maakt zich op voor grootste Pride Parade ooit in de Scheldestad

Antwerpen Knutselen, lunchen en... de Bijbel lezen: Amerikaan­se missiona­ris organi­seert christe­lijk dagkamp in Antwerpen. “Ik gok dat er tot 50 kindjes zullen komen”

Janée Angel (49) heeft haar achternaam niet gestolen. De geboren Amerikaanse organiseert namelijk een christelijk dagkamp voor kinderen. In Christelijke basisschool de Leertuin in Zurenborg zullen de ‘Kingdom Kids’ vier dagen lang spelen, knutselen en de bijbel lezen: “De verhalen die Jezus in de Bijbel vertelt zijn best gemakkelijk te begrijpen”, aldus de missionaris.

8 augustus