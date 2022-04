LIVE ANTWERP 10 MILES. Tienduizenden lopers en toeschouwers verwacht, houd rekening met verkeershinder

Antwerpen BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Antwerpen een nieuwe Turnhoutse­baan? Hoe snel is park op Zuiderdok­ken klaar? Komen er genoeg plaatsen bij in scholen?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren twintig beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen. Waar de uitdagingen in eender welk beleidsdomein steviger zijn dan elders.

23 april