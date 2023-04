LIVE ANTWERP 10 MILES. Michael Somers (28) wint voor de derde keer

Vandaag zakken tienduizenden lopers en toeschouwers af naar Antwerpen voor de 37ste editie van de Baloise Antwerp 10 Miles. Een recordeditie met 31.000 deelnemers. Door werken in de Wolstraat is het parcours gewijzigd, maar zowel de start als aankomst blijft op Linkeroever, in de Gloriantlaan. Michael Somers komt al voor de derde keer op rij als eerste over de meet. Volg alle actie, randactiviteiten en info hier in onze liveblog.