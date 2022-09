Lions Minerva met Oekraïense kinderen en ouders op bezoek in de dierentuin van Planckendael

Antwerpen Dewinter (Vlaams Belang): “Cokesnui­vers aanpakken? Politie heeft er geen volk voor en politici hebben er geen zin in”

De themacommissie over drugs verliep in het stadhuis achter gesloten deuren. Maar veel nieuws hebben de buitenstaanders niet gemist, oordeelt Filip Dewinter (Vlaams Belang). “De recherche heeft 160 speurders tekort. De scheepvaartpolitie is nog erger, daar is minder dan één op de twee plaatsen ingevuld. En over de gebruikers? Daar ligt dit stadsbestuur niet van wakker."

