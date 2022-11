Linkerrijstrook versperd op E19 richting Antwerpen ter hoogte van UZA

ANTWERPEN En dan nu de experten, wat vinden architec­ten van Huts’ nieuwe Boerento­ren? “Waarom Amerikaan­se ‘starchi­tect’ kiezen als er zoveel internatio­naal talent in eigen land zit?”

Ondernemer Fernand Huts en internationaal gerenommeerd architect Daniel Libeskind hebben hun plannen voor de nieuwe Boerentoren nog niet goed en wel voorgesteld of half Antwerpen en bij uitbreiding de rest van het gewest heeft zijn ongezouten mening al gegeven. Na de reacties van politici, BV’s en jan met de pet is het nu aan mensen die wél weten waar ze over spreken: “Het historisch stadscentrum van Antwerpen wordt met dit ontwerp geen dienst bewezen.”

