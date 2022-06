Linkerrijstrook versperd op de A12 ter hoogte van de Bevrijdingstunnel

Antwerpen Nottebohm­zaal zwaait in de zomer zijn deuren open voor publiek

Van 15 juni tot 11 september kunnen nieuwsgierigen elke donderdag en vrijdag de magische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen ontdekken. De historische bibliotheekruimte is slechts in uitzonderlijke gevallen toegankelijk voor het publiek, maar in de zomer zwaaien de deuren van de Nottebohmzaal weer open.

