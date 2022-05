Linkerrijstrook versperd op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid

Antwerpen 40 maanden cel voor oplichter die zich uitgaf voor politie­agent: “Hij ondermijn­de met zijn daden het vertrouwen in de politie.”

De correctionele rechtbank was maandagochtend streng voor Mohamed I. (52). In augustus vorig jaar kwam hij vrij na vijf jaar in de gevangenis voor andere feiten, maar nu mag hij alweer voor 40 maanden terug. De rechtbank beziet de feiten dan ook als zeer ernstig. I. deed zich voor als politieagent en maakte zo zijn nietsvermoedende slachtoffers geld en waardevolle spullen afhandig. “Hij verhoogt met dergelijke feiten het onveiligheidsgevoel binnen de samenleving.”

16 mei