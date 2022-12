Linkerrijstrook versperd op Antwerpse ring richting Gent ter hoogte van de Kennedytunnel

Zoersel/Antwerpen N-VA’er die schrijf­ster Saskia De Coster uitscheldt voor “vies lesbowijf” veroor­deeld tot zes maanden celstraf

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 51-jarige Tom V. uit Zoersel dinsdag veroordeeld tot zes maanden cel en 800 euro boete voor het aanzetten tot haat of geweld. De vijftiger had homofobe beledigingen naar het hoofd van schrijfster Saskia de Coster (46) geslingerd. Hij moet haar 1.000 euro schadevergoeding betalen. De man die ook bestuurslid is van N-VA in Zoersel, liet verstek gaan.

