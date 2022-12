Linkerrijstrook versperd op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Oost

Antwerpen/Schilde Balkanben­de die berg van één miljoen euro misdaad­geld bewaakte, veroor­deeld tot acht jaar

Tien beklaagden van een Balkanbende zijn veroordeeld voor het bewaren van misdaadgeld op drie adressen in Antwerpen en Schilde. Vermoedelijk zaten zij op een berg van 1 miljoen euro. De politie nam bij een huiszoeking nog 350.000 euro cash in beslag. De kopstukken krijgen straffen van zes tot acht jaar. Clanleider Desimir B. tegen wie twaalf jaar is gevorderd, krijgt later een apart proces. De man zit waarschijnlijk in Dubai.

23 december