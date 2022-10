Linkerrijstrook versperd op A12 richting Antwerpen ter hoogte van Bevrijdingstunnel

Antwerpen/Deurne/Berchem ‘Vier van Berchem’ pakken uit met tentoon­stel­ling in Rivieren­hof: Christian Leysen vereeuwigt Patrick Janssens op vervallen paspoort

Tien jaar geleden begonnen ze samen in avondonderwijs aan de academie van Berchem. De komende drie weken kun je het artistiek werk van de ‘Vier van Berchem’ bewonderen in de galerij van kasteel Rivierenhof. Bekendste gezicht is Christian Leysen, ondernemer en politicus voor Open Vld. Hij maakte onder meer een portret van voormalig burgemeester Patrick Janssens.

17 oktober