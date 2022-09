Linkerrijstrook versperd na ongeval in Kennedytunnel richting Nederland

Antwerpen In jaar tijd 1.000 vacatures erbij in Antwerpse horeca: mobiele keuken op Operaplein moet inwoners warm maken voor job

Het personeelstekort in de Antwerpse horeca was nog nooit zo nijpend. In de stad Antwerpen zijn er namelijk een indrukwekkende 2.188 vacatures vrij, dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Om deze leemte op te vullen, organiseren VDAB, Horeca Forma en de stad Antwerpen tot 2 september workshops in een mobiele keuken op het Operaplein.

31 augustus