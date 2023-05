Limburgs parketmagistraat moet voor rechter verschijnen voor gesjoemel met oldtimers

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Limburgs parketmagistraat Dominique Renotte naar het hof van beroep verwezen voor vermeend gesjoemel bij het verhandelen van oldtimers. Ook zijn partner, die rechter is in Limburg, en nog drie andere verdachten werden mee doorverwezen. Dat werd donderdag vernomen bij het Antwerpse parket-generaal.

Het onderzoek tegen parketmagistraat Dominique Renotte, die ook nog een tijdje persmagistraat was, werd in februari 2019 opgestart. Daaruit zou blijken dat hij zich op onregelmatige wijze zou hebben bezig gehouden met een handel in oldtimers, wat niet verenigbaar is met zijn job als magistraat. Hij had bovendien ook geen ondernemingsnummer, zou bepaalde inkomsten niet hebben aangegeven en evenmin BTW hebben afgedragen. Er is ook sprake van geknoei met documenten.

Begin juli 2019 werden huiszoekingen uitgevoerd bij hem thuis en in zijn bureau op het parket. Verschillende van zijn oldtimers werden in beslag genomen. Renotte en zijn partner werden opgepakt. De vrouw mocht na verhoor beschikken, hij werd voorgeleid en aangehouden door de raadsheer-onderzoeksrechter. De parketmagistraat zat ruim twee maanden in de gevangenis, waar hij door andere gedetineerden in elkaar werd geslagen. In september 2019 werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.

De KI oordeelde donderdag dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn om Renotte door te verwijzen voor valsheid in geschriften, onjuiste aangifte van de inkomstenbelasting, geen BTW-aangifte, geen inschrijving in het handelsregister en witwassen. Zijn partner en drie medeverdachten werden mee doorverwezen voor bepaalde feiten van valsheid in geschriften en voor onder andere geen BTW-aangifte doen en witwassen. Ze verschijnen meteen voor het hof van beroep in Antwerpen omdat Renotte en zijn partner als magistraten voorrang van rechtsmacht hebben.

