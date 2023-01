LikeMe-ster Pommelien Thijs (21) treedt deze zomer op in De Roma

Antwerpen Gezocht: kandidaten voor Antwerpse monumenten­prijs Het Erfgoedju­weel

Bouwheren, projectontwikkelaars, architecten of eigenaars van een pand met erfgoedwaarde dat de afgelopen vijf jaar een nieuwe bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld, kunnen zich kandidaat stellen voor de monumentenprijs Het Erfgoedjuweel 2023.

