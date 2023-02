Lijk in koffer is prostituee ‘Linda’ (52) die mogelijk slachtoffer is van Chinees netwerk: "Klanten voelen zich vaak bedrogen, dat moest eens fout aflopen”

Deurne/Antwerpen “Ik heb wapens voor het lichaam van Ali”: mannen die restaurant van drugscon­cur­rent onder vuur nemen krijgen 7 jaar cel

Tien verdachten van de aanslag op The Pasta House in Deurne zijn deze ochtend veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot zeven jaar. Die horecazaak op de Turnhoutsebaan werd in augustus 2020 onder vuur genomen. Het restaurant was eigendom van Ali O., een concurrent in het Antwerpse drugsmilieu. De kopstukken Bilal B., Mohamed N. en Nederlander Isaac B. kregen de zwaarste straffen van zeven en zes jaar. Een reconstructie.

