Lieven Maesschalk verhuist met Move to Cure van Eilandje naar Expowijk

Antwerpen 170 gram schattig­heid: zoo verwelkomt koningspin­guïn­kui­ken

In Zoo Antwerpen is voor het eerst in drie jaar nog eens een koningspinguïn uit het ei komen piepen. Na een broedtijd van 54 dagen wriemelde het kuiken zich in 72 uur met wat hulp van de verzorgers uit de eierschaal.

12:04